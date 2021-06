Cabo Verde: Parlamento debate programa de governo

O Parlamento cabo-verdiano debate, esta segunda-feira, o programa de governo para a décima legislatura. A prioridade do executivo de Ulisses Correia e Silva é a massificação da vacinação contra a covid-19.

O programa do governo do primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva tem como prioridades: massificação da vacinação, relançamento da economia e emprego; eliminação da pobreza extrema e redução da pobreza absoluta; aumento da resiliência do país e diversificação da economia e ainda dotar Cabo Verde de um bom sistema de segurança.

O chefe do governo anunciou que em Agosto mais da metade da população elegível vai estar vacinada. “Na situação de emergência e de contingência em que o país se encontra, a primeira prioridade é massificar a vacinação para atingirmos a meta de vacinar mais de 70% da população de Cabo Verde em 2021. Até à data foram vacinadas 41.616 pessoas, correspondente a 11% da população elegível. Com um número significativo de vacinas chegadas recentemente, prevê-se que até Agosto possamos ter vacinado um total de 200 mil pessoas, correspondente a 52% da população elegível. Mais vacinas chegarão ao país para podermos atingir a meta definida”, garantiuUlisses Correia e Silva.

Durante o debate do programa do Governo, que ainda decorre no parlamento, o primeiro-ministro anunciou que vai apresentar um Orçamento Retificativo para este ano, devido às consequências económicas da pandemia, e desafiou a oposição a não voltar a chumbar um pedido para alterar o limite do défice.

“Em vários países do mundo houve suspensão temporária dos limites do défice orçamental. Em Cabo Verde, precisamos do mesmo tipo de medidas. Apelo por isso ao PAICV que reconsidere a sua posição que fez chumbar a 3 iniciativa, para desta vez votar favoravelmente, no Orçamento Retificativo que vai ser apresentado, a alteração temporária do limite do défice orçamental previsto na lei de bases do Orçamento de Estado”, disse o primeiro-ministro.

Já, o maior partido de oposição, o PAICV, através do seu líder parlamentar, João Baptista Pereira considerou o Programa do Governo um enunciado de meras declarações genéricas. “Temos um Programa do Governo que em todos os domínios é, em grande medida, um enunciado de meras declarações genéricas, cuja concretização o Governo não assegura e por cuja execução também não se responsabiliza” disse o líder parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira.

