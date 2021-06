Cabo Verde considera adoptar “passaporte covid”

O "passaporte covid" vai entrar em vigor a 1 de Julho na União Europeia. AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Cabo Verde, o único país africano que tem uma parceria especial com a União Europeia, quer alinhar com o bloco comunitário na implementação do Certificado Verde Digital e considera adoptar o “passaporte covid”. O documento entra em vigor na União Europeia a 1 de Julho.