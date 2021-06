Covi-19: Cabo Verde quer imunizar 7 mil professores

O governo cabo-verdiano prevê imunizar sete mil professores e três mil funcionários afectos às escolas do país, antes do início do próximo ano letivo previsto para o mês de Setembro.

No próximo ano lectivo, o governo quer que todas as aulas sejam em regime presencial com o tempo lectivo e a carga horária normais, para isso, já está em curso a campanha de imunização dos docentes com três mil dos sete mil professores já vacinados, como avançou à imprensa, o ministro da Educação, Amadeu Cruz.

“A nossa orientação é que todos os professores sejam vacinados e todos funcionários afectos às escolas sejam, igualmente, vacinados, portanto estimamos ter cerca de 10 mil beneficiados com o programa de vacinação, sendo sete mil professores e três mil funcionários. Portanto, esperamos que no início do ano letivo todos estejam já vacinados. Segundo informações atualizadas cerca de três já foram vacinadas e estamos em condições de garantir que os professores e os funcionários das escolas vão estar totalmente vacinados no início do ano lectivo”, disse o responsável pela pasta da Educação, após visitar, um posto de vacinação dos docentes, na cidade da Praia.

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, que apelou a adesão a vacinação de todos os professores e funcionários das escolas, avançando que mesmo com a vacinação, vão ser reforçadas as medidas de higiene e disponibilizados os meios para manter as escolas a funcionar em condições de salubridade e observada todas as orientações de combate à covid-19.

Também no próximo ano lectivo, que arranca em Setembro, o governo prevê fazer testes de rastreio de Covid-19 a todos os estudantes.

