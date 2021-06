China oferece às Forças Armadas de Cabo Verde equipamentos no valor de 4,4 milhões de Euros

Através do seu embaixador, Du Xiaocong, a China entregou às Forças Armadas cabo-verdianas um donativo em equipamentos de comunicação e meios de transporte de ponta, no montante de 30 milhões de Yuans (431 mil Contos cabo-verdianos, ou cerca de de 4,4 milhões de Euros). A doação, inclui dez autocarros, dez camiões, quatro viaturas todo terreno, 50 computadores e materiais de comunicação de grande potência.

A ministra de Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde, Janine Lélis, agradeceu o esforço empreendido pela Cooperação Chinesa, que em pleno período de pandemia fez com que os materiais chegassem a Cabo Verde e afirmou que estes equipamentos colocam as Forças Armadas num patamar de resposta que não tinham ainda conseguido, em especial em matéria de comunicação.

“Estamos a falar de um grande volume de equipamentos de comunicação e transporte que vão permitir um reforço significativo de meios e fazer com que as Forças Armadas melhorem a sua capacidade funcional e operacional, tendo em conta o cumprimento da sua missão constitucional. Pela explicação que nos deram (os materiais) são de ponta, representam uma grande capacidade para as Forças Armadas e que nos colocam a nível e um patamar de resposta que nós ainda não tínhamos conseguido, em especial em matéria de comunicação, tão fundamental e essencial para aquilo que é a missão das Forças Armadas”, declarou a governante.

Por sua vez, ao entregar os materiais, o embaixador chinês recordou que estes donativos tinham sido anunciados pelo Presidente da China, Xi Jinping, aquando do seu encontro em 2018 com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no âmbito do Fórum da Cooperação China-África em Pequim. Recorde-se que os dois países cooperam na área da defesa desde 1982.

