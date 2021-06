Presidente de Cabo Verde pede prudência sobre futuro de companhia aérea

O chefe de Estado cabo verdiano, Jorge Carlos Fonseca, pediu ao Governo do seu país prudência no que diz respeito ao futuro da Cabo Verde Airlines. O executivo de Cabo Verde procura novas parcerias para a companhia de bandeira.

Presidente da República de Cabo Verde pede ao Governo cautela, prudência, estudo e serenidade, na procura de novos parceiros para Cabo Verde Airlines. Jorge Carlos Fonseca considera que só a prudência levará a companhia aérea nacional para bons rumos.

O Presidente da República de Cabo Verde garante, que está a acompanhar o desenrolar do dossier Cabo Verde Airlines e afirma que a procura de novos parceiros para a companhia aérea de bandeira deve ser feita com cautela, prudência, estudo e serenidade.

Jorge Carlos Fonseca acredita que, somente assim vão ser encontrados os melhores caminhos e soluções para os transportes aéreos em Cabo Verde.

“Este é um problema que não é de agora e um problema que tem de ser ponderado. Já que surgiu esse problema com os parceiros, a procura de novos parceiros para a companhia aérea de bandeira deve ser feita com cautela, prudência, estudo e serenidade de forma que reencontremos os melhores caminhos e as melhores soluções para um problema que é fundamental para nós, que é o problema dos transportes aéreos, de podermos deslocarmos entre as ilhas e deslocar daqui para fora. O papel do presidente é sobretudo de acompanhar, de aconselhar, de corrigir se for o caso disso, mas neste momento é sobretudo de informar e acompanhar todos os passos que o governo vai dar e os contactos que vai fazer, porque não é dossier fácil, como deve imaginar” disse à imprensa, o chefe de Estado cabo-verdiano.

No que diz respeito ao arresto do Boeing-757 da Cabo Verde Airlines pedida pelo Governo, Jorge Carlos Fonseca não quis pronunciar-se, alegando que se trata de um problema que implica as autoridades judiciais.

A parceira entre o Loftleidir Icelandic ,do grupo Icelandair, e o Estado de Cabo Verde está com os dias contados, o governo anunciou na semana passada a decisão de reverter a privatização dos 51% do capital da Cabo Verde Airlines que está na posse da Icelandic, com o argumento segundo o qual, o parceiro estratégico não está a cumprir com as suas responsabilidades.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos:

Correspondência de Odair Santos do dia 28 de Junho de 2021

