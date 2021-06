Cabo Verde/França

Polícia abre inquérito para averiguar fuga de cidadão franco-caboverdiano

Aeroporto Cesária Évora, ilha de São Vicente. © rfi

Texto por: Odair Santos

O cidadão Arlindo Teixeira, que estava em prisão domiciliária, desde 16 de Junho, fugiu para a França acompanhado do seu advogado, Amadeu Oliveira, deputado da UCID. A polícia nacional já anunciou a abertura de um inquérito para averiguar a fuga do cidadão franco-caboverdiano que, segundo o advogado, foi montado com a ajuda de um grupo de ex-militares fuzileiros navais.