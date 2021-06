Cabo Verde

Fuga de cidadão franco cabo-verdiano com contornos políticos e judiciais

O Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva interrogado a 29 de Junho de 2021 sobre a fuga do cidadão franco-cabo verdiano, Arlindo Teixeira, limitou-se a desejar que justiça seja feita. LUSA - FERNANDO DE PINA

Texto por: Odair Santos 5 min

Em Cabo Verde, o caso do cidadão franco cabo-verdiano, Arlindo Teixeira, que fugiu para a França, alegadamente com a ajuda do advogado e deputado Amadeu Oliveira, está a ter contornos judiciais e políticos.