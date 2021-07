Cabo Verde apresenta Dona Tututa navio para transporte interilhas

© Página Facebook do PM de Cabo Verde

O Primeiro-ministro de Cabo Verde,Ulisses Correia e Silva, afirmou durante a apresentação do navio interilhas "Dona Tututa" que o objectivo do seu país é melhorar e reforçar os transportes entre as ilhas, de forma a unificar o mercado nacional.

Foi apresentado ontem no porto da cidade da Praia o novo navio CV Interilhas ,baptizado "Dona Tututa" que deverà efectuar a ligação de cinco ilhas em 24 horas. No âmbito da apresentação, o chefe do Governo de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, declarou que o novo navio chega "em boa hora", para dar regularidade, previsibilidade e maior frequência no transporte.

O Primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, afirmou na sexta-feira, 2 de Julho de 2021 que o novo navio da Cabo Verde Interilhas, chega no bom momento de forma a regularizar a frequência do transporte entre as ilhas.

O navio baptizado "Dona Tututa" deverá ligar cinco ilhas em 24 horas.

Segundo o chefe do Governo cabo verdiano, a corrente pandemia tem afectado o sistema de transportes no seu país, que devido à sua particularidade insular necessita de transportes marítimos eficazes , de forma não só a servir as populações, mas também a impulsionar o comércio e demais actividades económicas.

O "Dona Tututa" novo navio da CV Interilhas será operado pela concessionária do transporte marítimo em Cabo Verde, liderada pelo grupo português ETE.

O nome "Dona Tututa" foi dado ao navio em homenagem à pianista cabo-verdiana Epifania de Freitas Silva Ramos Évora (1919-2014), que era conhecida pelo referido epónimo.

De acordo com Ulisses Correia e Silva, a nova embarcação vai igualmente operar em rotas que necessitam uma maior frequência, como as ilhas de São Nicolau e Boa Vista.

Correia e Silva fez também alusão ao imperativo da melhoria de condições do transporte em matéria de conforto e segurança para os passageiros. O Primeiro-ministro cabo verdiano considerou que tais elementos são importantes para atingir o objectivo que é a unificação do mercado interno a nível nacional.

Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, em declarações recolhidas pela agência Lusa

Antes da aquisição pela companhia CV Interilhas, o "" navegava entre as ilhas das Bahamas e da Flórida norte-americana.O navio foi readaptado no estaleiro português Navaltagus do grupo ETE.

O "DonaTututa" dispõe de uma capacidade para 220 passageiros,43 viaturas e atrelados de 15 metros, tem 69 metros de comprimento , opera a uma velocidade de 15 nós marítimos, bem como pode transportar carga frigorífica.Este último aspecto deveria beneficiar os sectores ligados à agricultura, pesca e comércio.

Segundo Jorge Maurício, vivce-presidente do grupo ETE em Cabo Verde, o navio adapta-se às infraestruturas e às necessidades comerciais do país insular.

Maurício enfatizou que, a tripulação composta por dezasseis elementos será inteiramente cabobverdiana.

O "Dona Tututa" , começará a navegar proximamente, depois da sua certificação e adaptação à bandeira de Cabo Verde.

