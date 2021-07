Deputado da UCID diz só ter medo da “injustiça” em Cabo Verde

O deputado da UCID Amadeu Oliveira já está em Cabo Verde e falou sobre ter acompanhado até França um cidadão que estava em prisão domiciliária. O também advogado disse que só tem medo da “injustiça”.

O advogado e deputado Amadeu Oliveira, que acompanhou o cidadão franco-cabo-verdiano Arlindo Teixeira na fuga de Cabo Verde para França, regressou ao país este sábado. No aeroporto internacional da Praia, o advogado disse à imprensa que assim que saiu do avião foi retido pela polícia para prestar esclarecimentos.

“Eu fui retido e não detido. A polícia me fez meia dúzia de perguntas, coisas normais, respondi e libertaram-me. A polícia funciona razoavelmente bem em Cabo Verde. Precisamos fazer uma reforma é na justiça, a começar pelo Supremo Tribunal de Justiça”, declarou Amadeu Oliveira.

O advogado, que há vários anos tem denunciado irregularidades e ilegalidades na justiça em Cabo Verde, disse que Arlindo Teixeira se encontrava em prisão domiciliária, em São Vicente, por "injustiça" e avisou que sؚó tem medo é da "injustiça".

“O Supremo Tribunal de Justiça funciona como uma organização, um bando de criminosos. Mais uma vez, o sistema está a branquear a situação, em vez de procurarem os podres que existem no sistema judicial estão à procura de bodes expiatórios. Eu não tenho medo do Procurador-Geral da República, eu não tenho medo do Supremo, eu tenho medo é da injustiça.”

O Procurador-Geral da República solicitou autorização do Parlamento para deter o deputado, fora de flagrante delito, mas a Assembleia Nacional não levantou a sua imunidade parlamentar.

