Cabo Verde celebra quadragésimo sexto aniversário de independência

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, por ocasião do quadragésimo sexto aniversário da independência do seu país, no dia 5 de Julho de 2021, alertou para os perigos enfrentados pela democracia em várias regiões do mundo.

Por ocasião da celebração do quadragésimo sexto aniversário da independência de Cabo Verde, o Presidente Jorge Carlos Fonseca sauda acção dos combatentes da liberdade e alerta para os perigos enfrentados pela democracia através do mundo. Mais pormenores com Odair Santos.

Cabo Verde assinalou a 5 de Julho de 2021 os 46 anos da sua independência. Durante o acto central das comemorações, ao saudar a acçao dos combatentes da liberdade, o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, nao deixou igualmente de tecer advertâncias sobre as ameaças que pairam sobre a democracia em vários pontos do globo.

A sessão solene no Parlamento foi um dos actos que marcou a comemoração do 46º aniversário da Independência Nacional.

No seu último discurso enquanto presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca chamou a atenção para as ameaças que pairam sobre a democracia em diversas partes do mundo, apontando sobretudo para a actual onda de populismo.

“Muito provavelmente a actual onda de populismo, que, como tenho referido, cada vez mais procura insinuar-se entre nós, nomeadamente através da sedução de jovens com responsabilidades políticas, alimenta-se não apenas das naturais limitações dos sistemas democráticos, mas, também há que reconhecê-lo, do seu mau uso” disse Jorge Carlos Fonseca.

No seu discurso, o chefe de Estado cabo verdiano homenageou os combatentes da liberdade da pátria e disse ainda que “o combate às desigualdades sociais irrazoáveis tem de continuar a ser uma prioridade”.

A sessão solene comemorativa do 46º aniversário da Independência Nacional da República-arquipélago teve os habituais discursos dos representantes dos partidos políticos com assento no Parlamento, onde mostraram a intenção de encontrar entendimentos em assuntos de interesse para o país.

Durante a sessão foi também notada, a ausência de representantes dos órgãos da justiça. As cadeiras reservadas aos representantes do Supremo Tribunal de Justiça e do Ministério Público ficaram vazias.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos:

Correspondência de Odair Santos do dia 5 de Julho de 2021

