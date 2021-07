Bestfly compra 70 por cento da Transportes Interilhas de Cabo Verde - TICV

A angolana da BestFly Word Wide comprou os 70% da Transportes Interilhas de Cabo Verde - TICV - à companhia aérea espanhola Binter e os restantes 30% das acções ficaram sob controlo do Estado de Cabo Verde.

Publicidade Continuar a ler

Com o negócio fechado, o accionista único da BestFly World Wide, visitou as instalações da TICV e em declarações à televisão pública cabo-verdiana, o empresário Nuno Pereira, afirmou que a Transportes Interilhas de Cabo Verde volta a voar brevemente e está também de olho no mercado da CEDEAO para rentabilizar o negócio.

“O mercado de Cabo Verde é limitado, mas nós acreditamos que a posição geográfica de Cabo Verde na região da CEDEAO e África Ocidental coloca como uma plataforma giratória e logística que apresenta como bastante apelativa para o negócio de transporte aéreo” disse o accionista único da BestFly World Wide, garantindo ainda que estão a dar os passos necessários junto da Agência de Aviação Civil para que a TICV volte às operações nos próximos dias.

O vice-primeiro ministro, Olavo Correia, considera positivo a compra da operação da Binter em Cabo Verde pela BestFly.

“O governo olha para isto de forma positiva, porque é um outro investidor a comprar uma empresa que é de direito cabo-verdiano. Uma empresa está aqui a operar, que tem trabalhadores, que tem uma marca e que, portanto, tudo aquilo que vai no sentido de valorizar as marcas já existentes e evitar o desemprego e permitir que as operações continuem é positivo para o Governo e é positivo para o sector dos transportes”, disse o vice-primeiro ministro, Olavo Correia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro