Umaro Sissoko Embaló pede reciprocidade no tratamento de guineenses em Cabo Verde

O presidente guineense cumpre hoje o terceiro e último dia de visita a Cabo Verde com uma deslocação à ilha de São Vicente, nesta sua primeira visita oficial ao arquipélago, e pede reciprocidade de tratamento dos guineenses em Cabo Verde.

O primeiro ponto a ver com o pedido de "reciprocidade" no tratamento de guineenses em Cabo Verde, feito por Umaro Sissoko Embaló, principalmente na regularização e obtenção de documentos.

“Na Guiné, os cabo-verdianos não precisam de um estatuto, lá são guineenses. Nunca um cabo-verdiano na Guiné precisa de ter um documento de Cabo Verde ou da embaixada. Vão à Embaixada de Cabo Verde em Bissau somente para se inscrever. Nós somos irmãos, não somos amigos, somos povos irmãos é por isso que peço ao senhor Presidente e ao governo cabo-verdiano é muito importante termos isso em consideração que o povo guineense não é emigrante em Cabo Verde, igual na Guiné” disse Umaro Sissoko Embaló

Um outro ponto que marca a visita do Presidente guineense a Cabo Verde é a decisão de os dois países de criarem uma comissão mista para materializar mais de quarenta acordos assinados entre Guiné Bissau e Cabo Verde.

Em declarações à imprensa, o ministro cabo-verdiano da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro disse que há vontade política de prosseguir com essa relação de cooperação em novos moldes.

“Envolver não só o Estado, mas também a sociedade, as empresas, as organizações da sociedade civil, as universidades e por isso também chegamos a esse entendimento que há necessidade de rever e adequar alguns instrumentos jurídicos de suporte a essa relação” avançou o governante cabo-verdiano.

O presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló termina a sua visita oficial a Cabo Verde amanhã com uma conferência de imprensa conjunta com o chefe de estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, no Palácio do Povo, na ilha de São Vicente.

