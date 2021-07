Governo dá prioridade ao reembolso das passagens da Cabo Verde Airlines

A prioridade foi estabelecida por Carlos Santos, ministro do Turismo e Transportes, que pretende assim reembolsar os clientes da companhia áerea cabo verdiana, muitos deles emigrantes.

O processo de re-nacionalização da Cabo Verde Airlines já foi concluído e com o controlo do estado da companhia aérea de bandeira o governo assume que a Cabo Verde Airlines deve ser reestruturada para que possa cumprir as suas obrigações com credores e fornecedores e retomar as operações.

Mas, a prioridade, segundo o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos é o reembolso das passagens a muitos utentes, na sua grande maioria emigrantes.

Em declarações à televisão pública cabo-verdiana, na ilha do Sal, o governante disse que deu indicações à gestora interina da Cabo Verde Airlines para privilegiar o reembolso das passagens.

Há dois anos que o grupo da Icelandair assumiu a gestão da TACV – Cabo Verde Airlines com o objectivo de desenvolver o transporte aéreo no arquipélago e conectá-lo ao mundo, mas a pandemia da covid-19 travou o processo.

Com o agravamento da situação, o governo anunciou que a parceira islandesa não cumpriu alguns acordos, por isso, avançou para a nacionalização da Cabo Verde Airlines com o argumento de “proteger os interesses nacionais”. Assim, desde de quarta-feira passada, que a Cabo Verde Airlines voltou para o controlo do Estado.

