Cabo Verde apela a sua juventude a vacinar-se contra a covid-19

Cabo Verde começou a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 a 19 de Março. AFP - SIMON MAINA

Em Cabo Verde, desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 que arrancou em Março e até ontem cerca de 127 mil doses de vacinas já tinham sido administradas. As autoridades sanitárias afirmam que o processo de vacinação tem decorrido com normalidade, mas a maior preocupação é com alguns jovens que têm demonstrado indecisos quanto às vacinas.