Deputado cabo-verdiano que executou fuga de arguido foi ouvido pela polícia

O advogado e deputado Amadeu Oliveira foi libertado ontem à noite, após ser ouvido pela polícia durante algumas horas sobre a alegada fuga do seu cliente, Arlindo Teixeira, que o próprio advogado reconheceu ter planeado, financiado e executado.

Publicidade Continuar a ler

Em declarações à imprensa após ser intimado a comparecer na Esquadra Especial da Polícia Anticrime, Amadeu Oliveira pediu para ter um julgamento público.

“Não vou constituir advogado, porque o meu advogado é o povo. Só o povo me pode salvar. Este sistema está caduco e feito para me lixar. Só o povo me pode salvar, por isso, que eu quero um julgamento público com o povo na audiência assistindo e me julgando” pediu.

O advogado Amadeu Oliveira que, antes de ser deputado eleito na lista da UCID, já vinha criticando o sistema da justiça em Cabo Verde, exige a reforma da Justiça e acredita que vai ser feita.

“A reforma da justiça vai ser feita ou por vontade política ou com o povo na rua. E os políticos tomem muito cuidado, sobretudo PAICV e MPD. O povo já começou a despertar e em muito pouco tempo eles vão ser obrigados a fazer a reforma da justiça” disse o advogado e deputado, Amadeu Oliveira.

De recordar que o deputado Amadeu Oliveira, acusado de um crime de ofensa a pessoa colectiva e dois de atentado contra o Estado de Direito, tem sido responsabilizado pelo seu envolvimento -confesso- na saída de Cabo Verde rumo a França, no passado dia 27 de Junho, do seu cliente, Arlindo Teixeira, cidadão franco cabo-verdiano que se encontrava em prisão domiciliária em São Vicente, no âmbito de um processo que o seu advogado chegou a qualificar de “fraudulento” e “manipulado”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro