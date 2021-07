Deputado cabo-verdiano é ouvido pela justiça depois de ter organizado fuga

O deputado Amadeu Oliveira que executou a fuga de um cidadão franco-cabo-verdiano em prisão domiciliária já foi ouvido no Tribunal da Relação do Barlavento. A audiência continua hoje à tarde, mas o deputado continua detido pela Polícia Nacional.

Publicidade Continuar a ler

O advogado e deputado Amadeu Oliveira continua sob custódia da Polícia Nacional de Cabo Verde, após ser ouvido no dia 19 de Julho de 2021 durante mais de quatro horas, no Tribunal da Relação do Barlavento.

Enquanto decorria a audiência alguns elementos do movimento cívico Sokols manifestaram-se diante junto do tribunal contra a detenção do deputado e advogado Amadeu Oliveira, crítico do sistema de justiça em Cabo Verde.

Durante o protesto, as palavras de ordem foram “ Amadeu o povo está contigo” e “o povo unido jamais será vencido”

Em declarações à RFI, o líder do Sokols 2017, Salvador Mascarenhas, explicou as razões pelas quais o movimento de cidadãos apoia a causa da não justiça liderada pelo advogado e deputado, Amadeu Oliveira

“É preciso haver mais transparência e é preciso que a justiça funcione de facto, porque essa tal morosidade da justiça ou o facto dos juízes poderem decidir qual é o processo que vem primeiro ou depois e outros vão se atrasando eternamente é grave numa sociedade. O facto de não haver justiça prejudica o desenvolvimento do país de uma forma harmoniosa e justa como nós defendemos. Por isso é que nós apoiamos essa luta. Mais importante do que a descentralização, o mais importante de tudo é a justiça, porque a justiça acaba por ser a base de tudo” disse Salvador Mascarenhas,

O advogado e deputado Amadeu Oliveira, que foi detido no dia 18 de Julho de 2021 , no Aeroporto Internacional Cesária Évora, pela Polícia Nacional deve continuar a ser ouvido no Tribunal da Relação do Barlavento, por ter auxiliado a saída do país do cidadão franco-cabo-verdiano, Arlindo Teixeira, que estava em prisão domiciliária em São Vicente.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos:

Correspondência de Cabo Verde. Odair Santos 20 07 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro