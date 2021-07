Governo caboverdiano alarga rendimento social de inclusão a menores de 15 anos com deficiência

O alargamento do rendimento social de inclusão a todas as famílias com crianças menores de 15 anos com deficiência faz parte das políticas e medidas do governo para a área de deficiência.

O anúncio foi feito pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

“O governo vai alargar o rendimento social de inclusão para todas as famílias vulnerárias que têm crianças menores de 15 anos com deficiência (…) e vai reforçar o apoio e as relações que lidam com as pessoas com deficiência” disse o titular da pasta da Inclusão garantindo que se está trabalhar com o Instituto Nacional de Estatística a fim de saber o número exato de pessoas com deficiência e qual o tipo de deficiência.

“Após esse trabalho com o INE, vamos, numa primeira fase, recorrer à cooperação internacional para ajudar o país no sentido de trazer técnicos especializados em determinadas áreas para trabalharem com as crianças e pessoas com deficiência” explicou o governante.

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire disse ainda, em declarações à imprensa, após visitar várias Organizações não governamentais que atuam na Área de Deficiência, que o governo está a trabalhar juntamente com as ONG’s no sentido de montarem uma estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência, priorizando o acesso ao emprego, à saúde, cuidados e educação e ainda acesso à habitação.

