Em Cabo Verde os consumidores queixam-se de preços irregulares nos voos domésticos

Os consumidores cabo-verdianos queixam-se de preços irregulares nos bilhetes de voos domésticos operados pela angolana BestFly. Esta operadora entrou em regime de emergência para o mercado por um período de seis meses após a suspensão das operações da TICV e da Binter Cabo Verde, esta oriunda, inicialmente, do arquipélago espanhol das Canárias.

Publicidade Continuar a ler

O caso está a ser acompanhado pelo ministro do Turismo, Carlos Santos.

O governante alega que o executivo veio, esta semana, lembrar o decreto estipulando a regulação das tarifas das passagens aéreas neste novo contexto fortemente impactado pela pandemia de Covid-19.

Oiça aqui as declarações do Ministro do Turismo de Cabo Verde, Carlos Santos.

Carlos Santos, ministro cabo-verdiano do Turismo, 28/07/2021

Os consumidores cabo-verdianos avisam, entretanto, que o caso dos preços das passagens aéreas podem chegar à justiça.

A associação de defesa do consumidor de Cabo Verde (ADECO) considera "complexas" as alegadas irregularidades na venda de bilhetes de voos domésticos acima das tarefas legais.

A ADECO quer entregar o caso ao ministério público.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro