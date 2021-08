Presidente de Cabo Verde termina visita de quatro dias ao Brasil

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, termina hoje uma visita oficial de quatro dias ao Brasil. O chefe de Estado cabo-verdiano destaca os laços de cooperação existentes entre os dois países de língua portuguesa.

Na ocasião, Jorge Carlos Fonseca convidou o seu homólogo brasileiro a visitar Cabo Verde.

Cabo Verde e o Brasil tem uma cooperação exemplar, diz o Presidente Jorge Carlos Fonseca que destaca as mais diversas áreas que marcam este relacionamento entre os dois países da CPLP.

A ideia é chegar a uma cooperação económica e empresarial mais visível, afirma Jorge Carlos Fonseca.

“O Brasil e Cabo Verde têm tido uma cooperação exemplar, muito boa, em áreas como a defesa, a formação, os equipamentos, a assistência técnica (...). (É) vontade de Cabo Verde e do Brasil cimentar esse relacionamento, estendê-lo, alargá-lo, e chegarmos também a uma cooperação económica e empresarial mais visível", adianta o presidente cabo-verdiano.

Segundo o Presidente Jorge Carlos Fonseca, as afinidades que unem Cabo Verde e o Brasil podem ajudar os dois países a reforçarem a sua cooperação.

“Convidei o senhor presidente Jair Bolsonaro a fazer uma visita a Cabo Verde logo que possa. Seria uma oportunidade também de, a nível da simbologia política, a nível da cooperação, aprofundarmos o relacionamento entre Cabo Verde e o Brasil.

Hoje, Jorge Carlos Fonseca terá um encontro com o Governador do Rio de Janeiro e, à tarde, reúne-se com o Presidente da Fundação Getúlio Vargas.

Ontem, o Presidente da República visitou a comunidade cabo-verdiana no Rio de Janeiro.

