Censo 2021 revela que população idosa em Cabo Verde aumentou

Alguns dados preliminares do Censo 2021 realizado em Cabo Verde mostram que a população idosa aumentou, há menos jovens no país e os homens estão em maioria.

Os resultados preliminares do recenseamento geral da população e habitação mostram que Cabo Verde perdeu cerca de 8 mil residentes nos últimos dez anos, equivalente a menos 1,6% da população face ao recenseamento realizado em 2010. Atualmente são cerca de 483 mil pessoas a viverem no arquipélago.

Há mais pessoas idosas e menos jovens e os homens agora são maioria em Cabo Verde, como avançou à imprensa, a coordenadora técnica do Recenseamento Geral da População e Habitação, Maria de Lurdes Lopes.

“No censo de 2010, o número de mulheres era superior ao dos homens e, nesse censo, encontrámos, a nível nacional, o número de mulheres inferior ao dos homens, com exceção dos municípios na ilha de Santiago, onde o número de mulheres é superior ao dos homens”, reafirmando que os dados são preliminares, por isso, não se pode adiantar as causas por agora.

Do total da população residente, 250.262 são homens e 247.801 mulheres, segundo o recenseamento que aponta para um aumento de barracas no país. Assim, em Cabo Verde há 2.977 barracas, casas de bidão ou contentores.

“A maioria das barracas é em São Vicente [7,3%], Sal [6,6%] e Boa Vista [3%]. E depois uma percentagem pequena [1,5%] na Praia", avançou a técnica do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde

O Recenseamento Geral da População e Habitação 2020 que decorreu de 16 de junho a 07 de julho de 2021 por causa da pandemia recolheu dados em alojamentos familiares e coletivos, hotéis, estabelecimentos turísticos, hospitais, estabelecimentos prisionais e quartéis, incluindo ainda pessoas sem-abrigo.Os dados definitivos do recenseamento serão divulgados até janeiro de 2022.

Para a realização desta operação, Cabo Verde contou com apoios financeiros e técnicos do Brasil, da Cooperação Espanhola, da Cooperação Luxemburguesa, da União Europeia e do escritório conjunto do PNUD, Unicef e FNUAP.

