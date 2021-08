Cabo Verde com quatro casos confirmados da variante Delta da Covid-19.

De 16 amostras analisadas foram identificados quatro casos da variante Delta da Covid-19 na ilha de Santiago. As autoridades de saúde acreditam que a nova variante, que é mais contagiosa, esteja a circular em todo o país.

A confirmação de que a variante Delta da Covid-19 já circula em Cabo Verde chegou num relatório do Instituto Pasteur, em Dacar, no Senegal, e foi revelada à imprensa pelo Director Nacional da Saúde que não soube dizer desde quando a variante Delta circula no arquipélago. Jorge Noel Barreto levantou duas hipóteses:

“O pico que tivemos nos meses de Abril e Maio pode ser efeito da variante Delta, que estaria já a circular em Cabo Verde, que nós ainda não tínhamos possibilidade de identificar. Esperemos que sim. Se não, uma outra hipótese é que a variante tenha entrado recentemente e por isso ainda podemos ter uma situação de piora nas próximas semanas”, concluiu.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da evolução epidemiológica no país, o Director Nacional da Saúde disse que o Instituto Nacional de Saúde Pública vai continuar a enviar amostras para seguir a vigilância das variantes da Covid-19.

Com a chegada da Delta, já são duas as variantes a circular no arquipélago. Em Março tinha sido identificada a variante Alfa.

