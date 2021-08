Cabo Verde: Mindelo tem nova plataforma cultural

A plataforma cultural “Mindelo Floating Music Hub” ou “Mansa Floating Hub” foi inaugurada, este sábado, na Baía do Mindelo, em São Vicente, com a actuação de Mayra Andrade e a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. Trata-se de um espaço para promover a música, dança, artes plásticas, moda e outras indústrias criativas de África e da diáspora africana.

Foi ao som de diferentes ritmos africanos que o “Mansa Floating Hub” foi inaugurado na noite de sábado, na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde.

O espaço, uma praça flutuante triangular isolada, foi desenvolvido a partir de um trabalho de investigação do arquitecto Kunlé Adeyemi e conta com três navios: um com uma sala de performance ao vivo; outro com um estúdio de gravação e outro dedicado à restauração e bar.

A plataforma cultural flutuante é um investimento do empresário maliano Samba Bathily de cerca de três milhões de dólares. Trata-se do primeiro investimento do género em África e foi concebido para promover a música, a dança, a moda e outras indústrias criativas de África e da diáspora africana.

“Os estúdios serão para a gravação dos artistas nacionais e também internacionais. Vamos criar um programa contínuo que desenvolve também as nossas vozes”, avançou à imprensa Emilienne Macauley, representante do Grupo Africa Development Solutions.

Convidado a presidir à cerimónia de inauguração, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, discursou em inglês e em português e disse que a visão do empresário maliano coincide com a visão do governo de Cabo Verde de transformar o país numa plataforma.

“É a nossa função sermos um país plataforma. Hoje, nós temos que ter caminhos de circulação da cultura, da ciência e da inovação para podermos crescer mais, criar mais economia, mais desenvolvimento e mais emprego”, afirmou Ulisses Correia e Silva.

A noite de inauguração do Mansa Floating Hub teve dança e desfile de trajes africanos e terminou com um espectáculo da cantora Mayra Andrade.

As actividades de inauguração prosseguem, este domingo, com palestras e debates sobre a diversidade cultural africana e com o "Soul Nation Live Show", protagonizado por diversos artistas nacionais e internacionais, nomeadamente o compositor e produtor norte-americano, Teddy Riley, que já trabalhou, por exemplo, com Michael Jackson.

Oiça aqui a reportagem de Odair Santos:

Reportagem de Odair Santos, 15 de Agosto de 2021

