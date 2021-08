Cabo Verde: Polícia aumenta operações para combater criminalidade na capital

Paulo Rocha, ministro da Administração Interna, anunciou esta quarta-feira, 25 de agosto, em conferência de imprensa, que as autoridades policiais vão aumentar as operações na cidade da Praia, de modo a travar a criminalidade na capital do país.

“Em concreto nos próximos dias as autoridades policiais estarão a incrementar ainda mais o nível de operacionalidade, que já é permanente, que já é constante, mas estarão a incrementar esse nível de operacionalidade", começou por dizer o governante.

Paulo Rocha explicou como é que tudo se vai desenrolar: "Serão realizadas operações com um outro nível de intervenção, designadamente operações especiais de prevenção criminal enquadrados devidamente, nos termos da lei. Para além disso, estão a ser equacionadas outras medidas de intervenção que o governo oportunamente fará a apresentação”.

Com as declarações do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, o governo reconhece o aumento de ocorrências de violência e de ocorrências criminais, com quatro assassinatos em poucos dias na cidade da Praia.

No início da semana, o PAICV, maior partido da oposição em Cabo Verde, exigiu do governo medidas concretas para pôr termo à situação de insegurança no país.

Por sua vez, a Associação de Taxistas da cidade da Praia agendou para a próxima sexta-feira uma manifestação contra a onda de assaltos à classe profissional.

