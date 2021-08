Covid-19

Alunos cabo-verdianos regressam às aulas presenciais a 13 de setembro

Bairro da Terra Boa, ilha do Sal, Cabo Verde. 13 de Abril de 2021. © Carina Branco/RFI

Texto por: Odair Santos 3 min

O ano lectivo 2021/2022 em Cabo Verde arranca no próximo dia 01 de Setembro e as aulas presenciais no dia 13, condicionadas a apresentação de teste negativo de covid-19 para todos os alunos e passaporte de vacinação para os alunos maiores de 18 anos, professores e funcionários.