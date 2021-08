PAICV pede esclarecimento sobre avaria no único avião que faz ligação entre ilhas em Cabo Verde

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) considera que a situação dos transportes aéreos em Cabo Verde é grave e pede uma solução do governo. No último sábado, a Bestfly cancelou todos os voos previstos para o dia, devido a uma avaria no único avião da única companhia aérea que assegura as ligações entre ilhas.

Em conferência de imprensa, nesta segunda-feira, o PAICV voltou a pedir ao governo uma solução para os transportes entre as ilhas, desta vez, para o transporte aéreo doméstico.

Com uma avaria no único avião da BestFly ocorrida no sábado que obrigou a companhia a cancelar todos os voos, uma paciente teve de ser evacuada da ilha do Fogo para a cidade da Praia de barco, sem condições.

Um caso que indignou muitos cidadãos e que o deputado do PAICV, Luís Pires denunciou esta manhã.

“Degrada-se o Sistema de Evacuação com a inexistência de aeronaves que suportam transportes em macas.O que aconteceu sábado, por exemplo, no Fogo, com uma paciente evacuada em maca a ser transportada de barco, em condições precárias, indignou a ilha inteira”, afirmou o deputado.

O deputado do PAICV denuncia também os preços elevadíssimos das passagens aéreas praticados pela BestFly que realiza poucos voos entre as ilhas.

“No Fogo chegámos a ter, no passado, 14 voos semanais e agora, mesmo antes da pandemia, mal temos 4 ou 5 voos por semana. Os bilhetes de passagem ida e volta, Fogo-Praia-Fogo que já chegaram a custar pouco mais do que 8 mil escudos, agora, nalguns casos chegam aos 20 mil escudos. A mesma situação acontece em outras ilhas que também viram os preços das deslocações aumentadas, de forma expressiva, transformando as viagens insuportáveis para a maioria das pessoas”, explicou Luís Pires.

Desde junho passado, que a BestFly vem anunciando um segundo aparelho da companhia para poder aumentar os voos domésticos no arquipélago, mas ainda a aeronave ainda não chegou ao país.

