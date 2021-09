Turismo/Cabo Verde

Cabo Verde aposta na divulgação do país como destino turístico seguro

As duas principais praias balneares da Cidade Praia, capital de Cabo Verde. LUSA - FERNANDO DE PINA

Com maioria da população vacinada, o governo de Cabo Verde vai apostar na divulgação junto dos emissores de turistas de que Cabo Verde é um destino seguro. O anúncio foi feito pelo Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, durante a 2ª Edição do Fórum Mundial sobre o Investimento Turístico em África.