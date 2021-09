Covid-19: Cabo Verde atinge meta de 70% da população adulta vacinada

Cabo Verde atingiu esta sexta-feira, 4 de Setembro, a meta de 70% da população adulta vacinada contra a covid-19. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Publicidade Continuar a ler

"Em Cabo Verde, atingimos hoje, precisamente hoje, 70% da população adulta vacinada com uma dose da vacina. E temos a meta de atingir 85% até finais do mês de outubro", disse Ulisses Correia e Silva, esta sexta-feira, no discurso de abertura da segunda edição do Fórum Mundial da Organização Mundial do Turismo sobre o Investimento Turístico em África (FMITA), que se realiza em Santa Maria.

"Nós aproveitamos para agradecer a todos os países que têm estado a colaborar directamente com Cabo Verde, não só ao nível da iniciativa do Covax, como ao nível bilateral que tem permitido a Cabo Verde ter o acesso a vacinas e tem permitido com que haja eficácia na resposta à vacinação, sendo importante para salvar vidas, proteger a saúde e relançar a economia, particularmente o turismo", acrescentou.

O chefe do Governo considera que a vacinação é um ponto fulcral para acabar com a pandemia: "Controlar e vencer a pandemia de covid-19 passa necessariamente pela universalização do acesso à vacina. Acesso à vacina e capacidade logística e de recursos humanos para vacinar. E nenhum país deve ficar para trás".

No encontro, que tem como objectivo promover o investimento para o desenvolvimento e valorização do turismo em África, Ulisses Correia e Silva afirmou ainda estar a trabalhar para que Cabo Verde seja visto como um destino seguro do ponto de vista sanitário.

"Estamos a trabalhar para posicionar Cabo Verde como um país seguro do ponto de vista sanitário, com um bom nível de saúde pública e bons serviços de prestação de cuidados de saúde. Ao mesmo tempo, investimentos foram feitos e estão a ser feitos para certificar hotéis, restaurantes, serviços de transportes aéreos, marítimos e terrestres, os aeroportos, os portos, com certificado de qualidade sanitária. É importante para restaurar a confiança", defendeu.

O Fórum Mundial da Organização Mundial do Turismo sobre o Investimento Turístico em África começou no dia 2 de Setembro e decorre até hoje.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro