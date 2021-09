Afrobasket: Cabo Verde no 4°, Tunísia venceu título africano

Cabo Verde terminou no 4° lugar no Afrobasket.

A Selecção cabo-verdiana perdeu por 73-86 frente ao Senegal na luta pelo terceiro lugar, pela medalha de bronze, no Campeonato Africano das Nações de basquetebol - o Afrobasket -, que decorreu em Kigali no Ruanda. A Tunísia arrecadou o título africano.

Cabo Verde, que em 2007 tinha arrecadado a medalha de bronze, defrontava o Senegal, que já venceu cinco vezes o título africano.

O jogo começou melhor para os senegaleses. No fim do primeiro período, a selecção senegalesa estava na frente no marcador, 18-21.

O encontro estava equilibrado, mas a vantagem aumentava para o Senegal. No intervalo, no fim do segundo período, os senegaleses estavam na frente, 39-44.

Cinco pontos é uma diferença curta, mas os cabo-verdianos não vão conseguir reduzir o marcador no terceiro período, visto que estavam a perder por 52-61.

No quarto e último período, os senegaleses vão confirmar o triunfo por 73-86, arrecadando a medalha de bronze.

Tunisia, segundo título consecutivo

A Tunísia venceu o título africano, derrotando na final a Costa do Marfim por 78-75 no Campeonato Africano das Nações de basquetebol masculino.

Os tunisinos venceram pela segunda vez consecutiva após o título arrecadado em 2017. No seu historial, a Tunísia venceu pela terceira vez o troféu - 2011, 2017 e 2021.

