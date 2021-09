Cabo Verde: Governo aponta o prazo de seis meses para a TACV retomar os voos

Parada desde Março do ano passado devido à pandemia da Covid-19, há dois meses que o controlo comercial voltou ao Estado de Cabo Verde, agora, o Governo aponta o prazo de seis meses para a TACV retomar os voos.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, adiantou à imprensa, na ilha do Sal, que o governo está a trabalhar com o conselho de administração da TACV, eleito em Agosto passado, para criar as condições para ter o novo plano de negócios que inclui um prazo de até seis meses para a TACV retomar os voos.

“É essa a nossa ambição, é esse o nosso objetivo e pretendemos fazê-lo com a urgência necessária porque a TACV é uma peça essencial da estratégia de desenvolvimento da plataforma aérea que pretendemos montar em Cabo Verde e mais propriamente na ilha do Sal. E, essa plataforma é, de facto, um dos pilares daquilo que é a nossa visão e ambição do desenvolvimento do país. Sem termos conectividade, sem olharmos para fora, não será com o mercado interno que almejamos desenvolver e o crescimento do país. Temos de contar com o mercado externo e para isso temos de ter a plataforma a funcionar, o contacto com o exterior. Nós demos um prazo de até seis meses para pôr os aviões a voar e é essa a nossa vontade e com esse objetivo que continuamos a contar”, disse o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, à imprensa no final do II Fórum Mundial sobre Investimento Turístico em África, que decorreu até sábado, na ilha do Sal.

Desde Julho deste ano que a TACV passou para o controlo do Estado cabo-verdiano, após a reversão de 51% das ações da companhia vendidas à Loftleidir Icelandic em 2019, o Governo anunciar que o grupo da Icelandair não cumpriu os acordos para retoma das operações e retomou o controlo comercial da TACV justificando com o "interesse público estratégico" e a "segurança nacional".

Mais detalhes com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 05/09/2021

