Extradição de Alex Saab confirmada pelo Tribunal Constitucional de Cabo Verde

O Tribunal Constitucional julgou improcedente o recurso interposto pela defesa de Alex Saab, que defendia que o Tribunal de Relação do Barlavento e o Supremo Tribunal de Justiça aplicaram normas inconstitucionais no processo da extradição do considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro.

O julgamento do recurso interposto pela defesa de Alex Saab, à decisão de extradição para os Estados Unidos da América aconteceu no passado dia 13 de Agosto, no Tribunal Constitucional, na Cidade da Praia.

A audiência dizia respeito ao processo de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade, em que a defesa de Alex Saab recorre da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que em março deste ano autorizou a extradição.

Com a emissão do acórdão de 194 páginas, da maior instância judicial de Cabo Verde, publicado no site do Tribunal Constitucional, no qual rejeita o pedido da defesa para travar a extradição de Alex Saab, segundo um dos advogados da defesa contactado pela RFI e que não quis gravar entrevista, “esgotados todos os recursos, Alex Saab vai ser extraditado para os Estados Unidos da América”.

Recorde-se que Alex Saab foi detido em 12 de Junho de 2020, pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América, acusando Alex Saab de branquear 350 milhões de dólares para pagar actos de corrupção do Presidente venezuelano, através do sistema financeiro norte-americano.

