Cabo Verde debate futuro do turismo

A ilha da Boa Vista em Cabo Verde está a ser palco do Fórum de Turismo - Novos tempos, novos desafios.

Publicidade Continuar a ler

O fórum, que termina hoje, é organizado pela Câmara Municipal da Boa Vista com o propósito de proporcionar aos promotores do turismo um momento de entendimento, conhecimento e debate sobre os caminhos a seguir para o desenvolvimento do sector na Boa Vista, uma das ilhas mais afetadas pela pandemia da covid-19 e que até 2019 era a segunda ilha mais turística de Cabo Verde.

Na abertura do evento, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, disse que este sector tem um forte impacto no rendimento das famílias, mas defendeu que para que possa voltar a haver turismo todas as pessoas precisam de ser vacinadas.

"O turismo é efectivamente uma das principais actividades económicas da ilha, com forte impacto no emprego e no rendimento, mas para que isso aconteça temos de acelerar a vacinação para recuperarmos o sector que é fundamental para a geração de emprego, especialmente para a camada mais vulnerável (mulheres e jovens)", defendeu Cláudio Mendonça.

O Dia Mundial do Turismo é celebrado todo dia 27 de setembro desde 1980. A data foi estabelecida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), em comemoração ao aniversário de uma década do Estatuto da Organização Mundial do Turismo e tem como principal objectivo ressaltar a importância económica, social e cultural dessa actividade.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro