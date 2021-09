Começou a campanha para as presidenciais em Cabo Verde

Esta quinta-feira, arrancou a campanha eleitoral para as Presidenciais de 17 de Outubro em Cabo Verde, com sete candidatos. Esta é a primeira vez que o arquipélago regista sete candidatos oficiais a Presidente da República em eleições directas, depois de até agora o máximo terem sido quatro, em 2001 e 2011. O correspondente da RFI em Cabo Verde conta o panorama do primeiro dia de campanha.

Publicidade Continuar a ler

A campanha eleitoral para as Presidenciais de 17 de Outubro arrancou às zero horas com as acções dos sete candidatos que concorrem ao Palácio do Plateau para escolherem os principais centros urbanos para os contactos com os eleitores, Mindelo e cidade da Praia.

O ex-chefe de governo Carlos Veiga, apoiado pelo MPD e a UCID, já fez uma caminhada da praia da Gamboa até ao porto da cidade da Praia, onde conversou com os pescadores.

O ex-primeiro-ministro José Maria Neves, apoiado pelo PAICV, é esperado esta tarde em São Vicente onde tem agendado um comício no bairro de Monte Sossego.

Os candidatos formados em Direito, Hélio Sanches e Casimiro de Pina, realizam actividades de campanha na ilha de Santiago e os outros três candidatos: o médico, Gilson Alves; o engenheiro naval, Fernando Rocha e o professor Joaquim Monteiro realizam contactos porta-a-porta em São Vicente.

A presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira Gonçalves, pede aos candidatos que os discursos sejam centrados nas propostas e nas ideias.

“Que os discursos sejam elevados e sobretudo centrados nas propostas e nas ideias. Que sejam discursos elucidativos para os eleitores que serão chamados a votar no dia 17” disse a presidente da CNE.

Na quarta-feira à noite, seis dos sete candidatos presidenciais participaram no debate promovido pela rádio e televisão públicas. Foram cerca de duas horas e meia de debate, com os candidatos a partilharem os seus pontos de vista sobre vários temas, como justiça, despartidarização da administração pública, independência no exercício da presidência, entre outros.

O candidato Joaquim Monteiro não participou do primeiro debate, justificando a ausência com um momento de reflexão que viria a realizar às zero horas de hoje em frente ao Palácio do Povo, na ilha de São Vicente.

De acordo com o caderno eleitoral publicado pela Direcção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, estão inscritos para votar 398.864 eleitores. Nos 22 círculos eleitorais do país há 342.777 eleitores, enquanto os 16 círculos/países no estrangeiro contam com 56.087 eleitores recenseados.

A campanha eleitoral decorre até às 23:59 de 15 de Outubro e, em caso de uma segunda volta, vai acontecer em 31 do mesmo mês.

Correspondência de Odair Santos do dia 30 de Setembro de 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro