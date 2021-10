Cabo Verde avança para o uso de pulseira electrónica

A ONU reprova a Cabo Verde nomeadamente o facto de as prisões se encontrarem em péssimo estado e de se verificarem casos de tortura.

A ministra cabo verdiana da Justiça, Joana Rosa, anunciou que brevemente o país vai adoptar o uso de pulseira electrónica, permitindo que os tribunais apliquem penas de prisão domiciliária. Para o efeito, vão ser aprovadas medidas legislativas, visando a operacionalização dos meios de controlo à distância, bem assim a adequação do Código de Execução das Sanções Penais Condenatórias às alterações operadas nos Códigos Penal e de Processo Penal.

No sentido de melhorar o sistema judicial e prisional em Cabo Verde, a ministra da justiça, Joana Rosa anunciou que uma das medidas é a criação das condições para o uso de pulseira eletrónica para penas de prisão domiciliária.

A ministra da Justiça que discursava no Encontro Nacional de Reinserção Social, que decorre até amanhã na cidade da Praia em formato presencial e digital mostrou-se preocupada pelo facto de e 71,4 por cento dos reclusos serem jovens de idade inferior a 35 anos e da taxa de reincidência criminal no país ser de 30%.

O governo quer contar com as igrejas, câmaras municipais e ong’s para implementação do plano de reinserção social

