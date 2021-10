Londres retira Cabo Verde da sua 'lista vermelha' de países de risco covid-19

Cabo Verde vai a partir de amanhã, 11 de Outubro, sair da 'lista vermelha' de países para os quais a Inglaterra proíbe viagens devido ao nível de risco do novo coronavírus. Uma decisão que agrada ao governo cabo-verdiano que reforça a vacinação entre os mais reticentes.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, considera uma boa notícia a decisão do Reino Unido de retirar Cabo Verde da lista vermelha e afirma que isto é o reflexo de um “bom combate” que o arquipélago tem feito à pandemia da covid-19, para além de ser um bom sinal para a retoma da economia.

“É uma boa notícia e este é o reflexo do bom combate que Cabo Verde tem feito relativamente à pandemia de covid-19. Os números estão aí para expressar esses resultados. Nós atingiremos na próxima semana 80 por cento da população adulta com pelo menos uma dose da vacina. Estamos a perspectivar que em finais de Outubro, poderemos atingir 85 por cento com primeira dose e 50 por cento da população com vacinação completa. Quer dizer que o nosso nível de segurança hoje permite apresentar-nos internacionalmente como um país que está a controlar a pandemia” disse Ulisses Correia e Silva

As autoridades sanitárias já reforçaram a campanha de vacinação para as pessoas mais cépticas em relação às vacinas contra à covid-19, concretamente, no interior da ilha de Santiago onde a taxa de vacinação está abaixo da média nacional e em Santa Catarina de Santiago. Este fim-de-semana, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário disse vão ser aumentadas as campanhas de vacinação.

“Existem vários postos de vacinação por toda a a cidade de Assomada, para além de outros que nós temos em Serra Malagueta e no interior. Agora o que pretendemos é aumentar as campanhas de sensibilização para a necessidade de se vacinarem com mais intensidade aqui na região de Santiago Norte” avançou o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

