Cabo Verde: ilha da Boa Vista recebe 4 voos do Reino Unido na próxima semana

Em Cabo Verde, os sinais da retoma do turismo já são evidentes. A ilha da Boa Vista vai receber quatro voos provenientes do Reino Unido na próxima semana.

Mal saiu da 'lista vermelha' de países para os quais a Inglaterra proíbe viagens devido ao nível de risco do novo coronavírus, Cabo Verde passou a liderar a lista de destinos mais procurados pelos turistas britânicos e a procura pelo arquipélago é vista como um sinal forte da retoma do turismo internacional.

Na Boa Vista, o presidente da Associação dos Operadores Económicos do Turismo, Ogino Almeida, em declarações à imprensa destaca o facto de estarem previstos quatro voos do Reino Unido para a Boa Vista, neste mês de Outubro.

“No dia 24 deste mês de Outubro começam para a Boa Vista quatro voos de Inglaterra, e temos informação que o resort Karamboa vai abrir agora e o Touareg no final do mês. Portanto as esperanças são boas, vamos ter ainda esta semana voos a chegar da Holanda e da Bélgica e lá para o final do mês da Polónia. Acreditamos que em Dezembro as coisas já estejam num nível bastante aceitável” disse o presidente da Associação dos Operadores Económicos do Turismo na Boa Vista.

Correspondência Cabo Verde 14-10-2021

Antes da pandemia, até Março do ano passado, o turismo representava cerca de 25% do Produto Interno Bruto e o Reino Unido era o principal emissor de turistas para o arquipélago.

