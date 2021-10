Último dia de campanha presidencial, as prioridades dos candidatos

A campanha para as eleições presidenciais cabo-verdianas terminam à meia-noite desta sexta-feira, 15 de Outubro. Na corrida ao palácio presidencial estão sete candidatos que a RFI ouviu durante toda a semana.

Publicidade Continuar a ler

Os sectores da "saúde e economia" são as prioridades da candidatura de José Maria Neves, o antigo primeiro-ministro cabo-verdiano apoiado pelo PAICV.

"O governo tem conduzido bem a campanha de vacinação. Precisamos de concluir para imunizar toda a população e mobilizar parcerias para realizar investimentos, para financiar empresas e podermos retomar o turismo e diversificar a economia", apontou o candidato José Maria Neves.

José Maria Neves, candidatos do PAICV às eleições presidenciais

O candidato presidencial Carlos Veiga, apoiado pelo MpD e pela UCID às eleições de 17 de Outubro, aponta a "economia, justiça e saúde" como prioridades da sua candidatura.

"Conheço muito bem a nossa administração, a nossa justiça e a realidade cabo-verdiana. Sou cabo-verdiano muito orgulhoso de ser cabo-verdianos e num momento tão difícil como este um Presidente da República tem que ser aquele que garanta a estabilidade", apontou o candidato Carlos Veiga.

Carlos Veiga,candidato apoiado pelo MpD e pela UCID

Fernando Rocha Delgado é um dos sete candidatos às eleições presidenciais de 17 de Outubro, em Cabo Verde. O candidato independente, engenheiro naval de profissão, defende uma revisão das "forças armadas e o sector marítimo" Engenheiro Naval.

"Se for eleito Presidente da República, tendo em conta que serei o comandante Supremo das Forças Armadas terei de fazer uma mexida do sector das Forças Armadas. Há outro sector em desvantagem que é o sector marítima", defendeu o candidato Fernando Rocha Delgado.

Candidato Fernando Rocha Delgado

Em Cabo Verde, o candidato presidencial Gilson Alves insiste na necessidade de Cabo Verde optar por um sistema político "presidencialista" e defende a urgência do país escolher um líder forte.

"Cabo Verde sendo pobre não significa que tenhamos que ser miseráveis. Temos é que ter uma personagem maior que a vida, uma personagem excepcional que vai entregar o seu futuro e o seu destino a esta Nação", aponta o candidato Gilson Alves.

Gilson Alves, candidato presidencial

"Justiça e segurança são as prioridades" de Hélio Sanches, advogado e consultor jurídico, candidato às eleições presidenciais de 17 de Outubro.

"Uma das minhas principais medidas é reunir-me com todos os operadores da justiça, com o governo e o ministro da Justiça, com o Procurador-Geral da República, com o Presidente do Supremo da Justiça, com o Presidente do Tribunal Constitucional para conjuntamente encontrar uma solução para o sector", aponta o candidato Hélio Saches.

Candidato presidencial, Hélio Sanches

Joaquim Monteiro candidata-se pela terceira vez ao Palácio do Plateau. Mais conhecido por Jack Monteiro, Joaquim Monteiro tem 81 anos, é combatente da Liberdade da Pátria, e defende que "Saúde, agricultura e educação" são sectores prioritários para desenvolver o país.

"A prioridade é tudo aquilo que se tem de fazer neste país. Desde a saúde, a agricultura, praticamente abandonada. Estes são sectores fundamentais para o desenvolvimento de Cabo Verde, sem esquecer o próprio sector da Educação", indica o candidato Joaquim Monteiro.

Candidato presidencial, Joaquim Monteiro

O jurista e docente universitário Casimiro de Pina é candidato às presidenciais de domingo, 17 de Outubro, diz não ter promessas para os eleitores, uma vez que "o Presidente não governa".

"O Presidente da República deve garantir 'a blindagem da Constituição', como costumo dizer. Eu não tenho promessas, não vou fazer estradas porque essa é a função do governo e não a do Presidente", diferencia o candidato Casimiro de Pina.

Candidato presidencial, Casimiro de Pina

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro