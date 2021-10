Cabo Verde: Fim da campanha para as eleições presidenciais

A campanha eleitoral para as presidenciais termina esta sexta-feira, 15 de Outubro, a RFI foi ouvir eleitores na capital, na cidade da Praia.

Publicidade Continuar a ler

Os sete candidatos às eleições presidenciais têm até à meia-noite para convencer os eleitores a votar depois de amanhã, no domingo.

Nas ruas da capital, na cidade da Praia, as opiniões são divergentes. "Não vou votar porque [o acto eleitoral] não vai mudar em nada a minha vida, por isso escolho não votar. Se é para ficar à espera numa fila e correr o risco de ficar infectado. Acho que não é seguro porque há muitas pessoas que vão votar e sem controlo", receia Adilson, designer cabo-verdiano.

"É um direito cívico e vou votar. Desta vez é mais difícil haver uma grande taxa de abstenção porque há mais candidatos", lembra outro eleitor.

"Não ainda não estou recenseada e não tenho como o fazer até domingo. Não encontrei as pessoas certas, que estão a fazer o recenseamento, nem tive tempo para procurar", explicou-nos Flávia, 24 anos, que não vai votar por não estar inscrita nos cadernos eleitorais.

Esta sexta-feira à noite vai ser longa no encerramento das campanhas dos sete candidatos às eleições presidenciais.

Amanhã, sábado, é dia de reflexão e domingo as mesas de voto abrem mais cedo, pelas 7 horas, para garantir um acto eleitoral que respeite as medidas de segurança no combate à pandemia.

Às presidenciais de domingo, 17 de Outubro, concorrem sete candidatos: Fernando Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.

Nas últimas eleições presidenciais em Cabo Verde concorreram três candidatos: Albertino Graça, Jorge Carlos Fonseca e Joaquim Monteiro. Venceu Jorge Carlos Fonseca na primeira volta para um segundo mandato, com 74% dos votos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro