Presidenciais: Cabo Verde recebe 104 Observadores Internacionais

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) recebeu esta quinta-feira, 14 de Outubro, os 104 Observadores Eleitorais Internacionais. Ao todo são 71 membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), 30 da União Africana (UA) e três da embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo-Verde.

Publicidade Continuar a ler

A conferência começou com um minuto de silêncio em homenagem a um membro da Comissão Nacional de Eleições, vítima da COVID-19.

Sobre o contexto pandémico em que decorre o escrutínio, a vice-presidente da CNE explicou ter alertado o Parlamento cabo-verdiano para as necessidades de limitar as aglomerações, nomeadamente em campanhas e comícios dos sete candidatos às presidenciais. "Perante a situação sanitária competirá à Polícia Nacional e ao executivo regular e estabelecer medidas de prevenção", declarou Cristina Leite.

" A CNE teve de criar novos desafios, como o fez este ano nas eleições legislativas, adequando os processos internos e adaptando as normas ao contexto da pandemia, evitando aglomerações de pessoas. Queremos proteger os eleitores e membros das mesas de voto", explicou a vice-presidente da CNE, Cristina Leite.

Quanto ao processo eleitoral, a presidente da comissão Maria Rosário Pereira disse sentir "uma grande satisfação por receber 104 observadores internacionais para a realização de eleições credíveis em África", garantindo que tudo irá fazer para haver "uma transição de poder pacífico e uma estabilidade política e social. Só com paz haverá desenvolvimento para os povos".

Contudo, a presidente da CNE lembrou que existem insuficiências no processo eleitoral cabo-verdiano; "há passos por dar, mas só daremos passos no processo eleitoral realizando eleições", defendeu.

Este domingo os cerca de 400.000 eleitores cabo-verdianos terão "espaços acessíveis e adequados para se expressarem com todas as condições, garantindo o direito voto", garantiu.

Os Observadores Eleitorais Internacionais vão acompanhar o sétimo acto eleitoral para eleições presidenciais no país. "Aguardaremos os relatórios com as recomendações, as identificação de fragilidades e os alcances atingidos", sublinhou a presidente da CNE, lembrando que o trabalho de os observadores "é um contributo importante para o processo eleitoral em prol do continente africano, mas também para Cabo Verde".

"A distribuição dos materiais está avançada. Os boletins já estão todos impressos. Nos próximos dias terminaremos a formação dos elementos das assembleias de voto. O material será distribuído no sábado com ajuda da Polícia Nacional. Atendendo a geografia do país este processo é mais demorado, mas não estamos preocupados", descreveu Alba Pires, secretária-executiva da CNE.

"A abstenção é uma luta de todas as administrações no mundo", declarou a vice-presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Os cabo-verdianos são chamados às urnas este domingo, 17 de Outubro, para eleger o próximo Presidente da República.

No escrutínio estão inscritos perto de 400.000 eleitores: 86% no circulo eleitoral nacional (342.777) e 14% no círculo eleitoral do estrangeiro (56.087).

Na corrida eleitoral estão sete candidatos, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.

Considera-se eleito Presidente da República o candidato que obtiver a maioria dos votos validamente expressos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro