Cabo-Verdianos escolhem novo Presidente da República

Cerca de 400.000 eleitores cabo-verdianos votam desde 07:00 locais às 18:00 para escolher o novo Presidente da República, nas eleições mais concorridas de sempre. Ao todo são sete candidatos.

Publicidade Continuar a ler

Às presidenciais deste domingo, 17 de Outubro, concorrem sete candidatos: Fernando Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.

É a primeira vez que Cabo Verde regista tantos candidatos a Presidente da República em eleições directas. Até agora o máximo registado foi de quatro, em 2001 e 2011.

As eleições presidenciais de Cabo Verde deste domingo vão ser acompanhadas em todo o país por 104 observadores internacionais. No terreno estão 30 observadores da União Africana (UA), numa missão liderada pelo diplomata e antigo ministro angolano Ismael Gaspar Martins, 71 da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e três da embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, acreditados para acompanhar este acto eleitoral.

A missão da UA conta com representantes de 20 países africanos, entre eles Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, cujos membros estão distribuídos pelas nove ilhas habitadas de Cabo Verde.

Nas últimas eleições presidenciais em Cabo Verde concorreram três candidatos: Albertino Graça, Jorge Carlos Fonseca e Joaquim Monteiro. Venceu Jorge Carlos Fonseca na primeira volta para um segundo mandato, com 74% dos votos.

De acordo com a Constituição cabo-verdiana, o Presidente da República é eleito por sufrágio universal e directo pelos cerca de 400.000 cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro. Caso nenhum dos sete candidatos consiga a maioria dos votos este domingo, a segunda volta, com os dois mais votados, decorrerá no dia 31 de Outubro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro