José Maria Neves eleito Presidente da República

"Quero ser um Presidente que une, que protege e que cuida", afirmou o novo Presidente da República cabo-verdiano, José Maria Neves.

José Maria Neves foi eleito este domingo, 17 de Outubro, Presidente da República. Apoiado pelo PAICV, o antigo primeiro-ministro venceu à primeira volta com 51,5% dos votos. No entanto, a abstenção voltou a ser superior ao número de votantes.

De acordo com a Constituição cabo-verdiana, o Presidente da República é eleito por sufrágio universal e directo pelos 398.865 cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro.

Este domingo, 17 de Outubro, concorram sete candidatos às eleições presidenciais: Fernando Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.

