Alex Saab: Ulisses Correia e Silva garante que "justiça cumpriu o seu papel"

"A justiça cumpriu o seu papel. Este processo foi complexo e com muita pressão de toda a natureza. Tomámos a decisão que nos pareceu correcta em não politizar o processo e deixar os órgãos judiciais fazerem o seu trabalho", garantiu o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

"Tivemos muita pressão por parte da comunicação social, muita pressão interna, mas sempre estivemos tranquilos porque o que é da justiça pertence à justiça. O governo não interfere e não decide pela justiça", garantiu à RFI o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O chefe do executivo explicou que o governo "deixou ir o processo até ao fim. O processo passou por todas as instâncias judiciais: o tribunal da relação, o supremo, tribunal constitucional e cumprimos o que foi a decisão do tribunal".

Questionado sobre a casualidade da extradição de Alex Saab ter acontecido em véspera de eleições presidenciais, o primeiro-ministro garante que se tratou de um "mero acaso porque não fazemos nem fizemos tacticismo. Houve processo no Tribunal Constitucional, não há nenhum outro órgão de recurso, nós aplicamos aquilo que foi a decisão do tribunal".

"Cabo Verde foi coerente" nas palavras de Ulisses Correia e Silva. "Somos um país com compromissos internacionais e a segurança é prioritária e estratégica para o nosso país. A segurança é também cooperativa e não podemos estar na cooperação apenas a pedir. Temos de dar alguma coisa em troca da nossa participação para a segurança cooperativa", justificou.

Para o primeiro-ministro, "Cabo Verde faz parte da Interpol e temos compromissos contra a criminalidade transnacional e assumimos o nosso papel e os tribunais fazem o seu papel".

Questionado sobre o facto de a justiça poder ter pendido para os EUA, Ulisses Correia e Silva responde que "a justiça não pendeu para os EUA, a justiça analisou factos. A Interpol não é os Estados Unidos da América.

Depois de mais de um ano de batalha legal o departamento dos Estados Unidos da América (EUA) expressou gratidão ao governo cabo-verdiano, neste caso complexo. Os EUA agradeceram a Cabo Verde pelo seu profissionalismo do sistema judicial.

Esta segunda-feira, 18 de Outubro, o teste de ferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, vai comparecer perante o juiz do tribunal federal dos EUA no distrito do sul da Flórida.

A detenção de Alex Saab deixou Cabo Verde no centro de uma disputa legal entre o regime de Maduro e a presidência norte-americana.

