Eleições presidenciais cabo-verdianas

Noite de festa nas ruas da capital cabo-verdiana

Áudio 02:04

Noite de festa nas ruas da capital cabo-verdiana, 17 de Outubro. © RFI

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

Na sede de campanha de José Maria Neves, no bairro da Fazenda, juntaram-se centenas de apoiantes do candidato do PAICV.