CEDEAO elogia transparência de presidenciais em Cabo Verde

Conferência de imprensa da missão dos observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), no VIPHotel na cidade da Praia.

Em conferencia de imprensa esta segunda-feira, a missão dos observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) enalteceu as eleições presidenciais em Cabo Verde, decorrem "em boas condições" e com "transparência e credibilidade".

O chefe da equipa, General Salou Djibo, realçou a rapidez e transparência na divulgação dos resultados provisórios no site da Comissão Nacional de Eleições (CNE). As autoridades cabo-verdianas foram felicitadas pelos esforços desenvolvidos para realizar o sufrágio num ambiente de paz.

"Na Guiné e Togo, a CEDEAO trabalhou para evitar tumultos, a situação é muito diferente em Cabo Verde", apontou o chefe da equipa, "as eleições foram credíveis e transparentes, cujos resultados foram aceites pelos vencidos".

"Alguns meses depois das eleições legislativas, 393.000 eleitores foram convidados a votar para eleger o quinto Presidente da República de Cabo Verde. Desde 1991 nunca houve tantos candidatos em eleições presidenciais", lembrou o General Salou Djibo.

A missão da CEDEAO encontra-se na cidade da Praia, a acompanhar o processo eleitoral, de 18 de Setembro, e contou com 58 delegados. Os representantes da CEDEAO estiveram presentes em três das nove ilhas habitadas, em Santiago, Sal e Maio.

"No domingo acompanhámos 550 assembleias de voto, o que representa 74% do total", concluiu o chefe da missão da CEDEAO.

As eleições presidenciais decorreram no domingo, 17 de Outubro, em 22 concelhos do país e na diáspora, ao todo os eleitores cabo-verdianos puderam dirigir-se a 1053 mesas de voto.

