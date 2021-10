Missão da UA faz avaliação positiva do processo eleitoral em Cabo Verde

Esta manhã a missão de observadores da União Africana (UA) apresentou o relatório provisório das eleições presidenciais em Cabo Verde. O presidente da missão, Ismael Martins, fez "uma avaliação positiva do processo eleitoral em Cabo Verde", destacando "o civismo dos cabo-verdianos à volta destas eleições presidenciais".

Publicidade Continuar a ler

A missão da União Africana esteve presente nas nove ilhas habitadas, para acompanhar as eleições nas assembleias de voto. A UA deixa uma recomendação a Cabo Verde: "trabalhar a abstenção para uma maior participação cívica".

"O esforço logístico, até do ponto de vista de biossegurança, foi cuidado ao detalhe. O encerramento foi às 18 horas, houve um ligeiro arrastar do final, sobretudo até à publicação dos relatórios que foram perfeitamente afixadas nas salas", descreveu o líder da missão da UA.

"Não nos foi reportagem, nem observámos actos de desviou ou de incumprimento de regras. Um facto importante para nós foi a presença feminina de delegados e de eleitoras", explicou.

A união africana acredita que o “elevado número de abstenção”, deve ser trabalhado para que as pessoas participarem e acreditem mais na importância do voto.

Questionado sobre a questão da inconstitucionalidade do governo e do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na campanha do candidato do MPD, Carlos Veiga, o líder da missão de observadores da União Africana, Ismael Martins, acredita que "não foi bem, bem inconstitucional".

Ismael Martins, União Africana, 19/10/2021

Os resultados provisórios apontam vitória à primeira volta do José Maria Neves com 93.159 (51.5%) seguido de Carlos Veiga com 77.020 votos (42.6%), Casimiro de Pina com 3.254 votos (1,8%), Fernando Rocha com 2509 votos (1,4%), Hélio Sanches com 2102 (1,2%), Gilson Alves com 1546 votos (0,9%) e Joaquim Monteiro com 1365 votos (0,8%).

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro