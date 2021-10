Inter-ilhas: "Criar concorrência poderia facilitar a vida dos cabo-verdianos"

Os voos inter-ilhas são operados desde 17 de Maio pela angolana BestFly, em regime de concessão de emergência de seis meses atribuída pelo governo cabo-verdiano. A RFI foi tentar perceber como estão a ser operadas as viagens inter-ilhas.

José Miguel Mendes viajou esta terça-feira, 19 de Outubro, da cidade da Praia para o Fogo, para prestar suporte aos colaboradores que trabalham nas outras ilhas.

"Trabalho numa empresa que me permite deslocar com frequência para dar suporte a trabalhos que faço tanto aqui como nas ilhas. Criar concorrência poderia facilitar a vida dos cabo-verdianos, mas neste momento não existe concorrência", descreve.

"Ter mais companhias a operar em Cabo Verde ia ajudar os cabo-verdianos nas viagens inter-ilhasporque temos ilhas bonitas, cada uma tem a sua morabeza e a sua particularidade no acolhimento e calor humano", explicou-nos José Miguel Mendes.

Particularidades que poucos cabo-verdianos têm a possibilidade de conhecer, como exemplifica o passageiro do voo Praia-Fogo; "se temos um fim-de-semana grande, posso pegar na minha família e levá-los até à ilha do Maio, que é a cinco minutos de avião, mas não vou fazer porque o custo do bilhete é tão alto que é difícil fazer".

Sobre esta questão, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva garante que está a ser feito um contrato de concessão com a Bestfly

"As conectividades são fundamentais, aliás as ilhas não vivem sem conectividades entre elas e com o resto do mundo. Em Cabo Verde o mercado é pequeno e o problema não é de ter uma ou duas companhias, haverá mais companhias se houver mercado. Uma companhia com aparelhos que funcionem com regularidade e com segurança nos transportes", descreveu o primeiro-ministro.

Os voos domésticos em Cabo Verde, operados pela única companhia Bestfly registaram quase 14.700 passageiros em Setembro, menos 19,5% comparado com o mês de Agosto. Em Maio, o director-executivo da companhia angolana mostrou vontade de baixar o preço dos voos e permanecer em Cabo Verde além do contrato emergencial de seis meses.

"Estamos em crer que com a Bestfly vai fazer esse trabalho porque vamos fazer contracto de concessão precisamente para podermos garantir um conjunto de condições de ligações porque são fundamentais. Lá onde o Estado tenha de subsidiar iremos subsidiar", concluiu o chefe do executivo, Ulisses Correia e Silva, que garante melhores condições para reforçar as ligações aéreas entre as dez ilhas do país.

