25 anos depois, a vila dos Mosteiros continua a sentir deslocação do aeródromo

O aeródromo da cidade de São Filipe foi construído em 1996, a deslocação da chegada de turistas e mercadorias prejudicou a vila dos Mosteiros.

O encerramento do aeródromo, em 1996, deslocado para São Filipe provocou um declínio da vila de Mosteiros, explicou-nos o proprietário do Bar Mira Mar, Casimiro.

"Há poucos turistas por causa da pandemia", mas quando os aviões aterravam em Mosteiros "era muito melhor para o negócio, havia mais movimento na vila", explicou-nos.

Da cidade de São Filipe até à vila dos Mosteiros vemos duas paisagens; "em Mosteiro somos mais abençoados. Temos café e legumes e vão todos daqui para a cidade de São Filipe", descreveu.

A deslocação do aeródromo trouxe muitos benefícios para São Filipe; "há mais turismo na cidade e quando vêm até cá ficam pouco tempo", lamenta Casimiro.

A vila dos Mosteiros situa-se no norte da ilha do Fogo entre a montanha e o mar, um contraste entre as casas construídas com pedras de lava.

