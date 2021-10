Os desafios dos pescadores da ilha do Fogo

Manuel, jovem pescador, na estância balnear de Salinas na povoação de São Jorge, na ilha do Fogo.

Em Cabo Verde, a pesca é considerada um importante recurso económico, através de processos artesanais como fomos descobrir na instância balnear de Salinas, na povoação de São Jorge, no Fogo.

Publicidade Continuar a ler

Manuel tem 32 anos é pescador e todas as madrugadas sai para o mar. "Somos 30 pescadores" na instância balnear de Salinas, na povoação de São Jorge, no Fogo.

Cabo Verde é um país rico em diversidade de peixes, consegue espécies que dificilmente se encontram noutros sítio, mas apesar da diversidade a quantidade é baixa, explicou-nos o jovem pescador. "Antigamente havia muito peixe, agora não há quase nada, nem para vender", contou-nos.

Os 370 pescadores profissionais na ilha do Fogo utilizam embarcações de boca aberta de menos de seis metros de cumprimento, Manuel explica-nos que tipos de peixes se encontram na ilha do Fogo: "garoupa, Serra, Lagosta e outros mariscos, Atum, Cavala, Chicharro, Forcado Badejo", são algumas das espécies mais capturadas, mas as preferidas de Manuel é o peixe "serra e o atum".

Há mais peixes nas ilhas de Santo Antão, Boa Vista e Santiago, descreve o pescador.

Cabo Verde é um país com fracos recursos naturais, sendo o sector das pescas de grande importância, tanto no reforço ao abastecimento da proteína animal, como no equilíbrio da balança comercial através das exportações.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro