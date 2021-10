Banco Central de Cabo Verde prevê crescimento económico maior em 2021

Vista da cidade da Praia. As autoridades de Cabo Verde contam com a retoma das actividades turísticas para relançar a sua economia em 2022.

O Banco de Cabo Verde (BCV) reviu em alta a previsão de crescimento económico de Cabo Verde, em 2021, para 6,6%, face à evolução favorável das actividades económicas e da retoma turística. Segundo a instituição bancária, as projecções optimistas devem-se à uma evolução favorável à retoma da economia cabo verdiana.

Publicidade Continuar a ler

A nova projecção do banco central cabo-verdiano para o crescimento do Produto Interno Bruto foi divulgada à imprensa pelo governador do Banco Central de Cabo Verde, Óscar Santos, na apresentação do Relatório de Política Monetária.

“Com a evolução mais favorável da actividade económica aliada à expectativa de alguma retoma do turismo no último trimestre, no pressuposto de controlo da situação pandêmica no País, fundamentam perspectivas económicas mais optimistas para o final de 2021. O PIB deverá crescer em torno de 6,6%, em 2021, ou seja, uma revisão em alta, de mais 0,8 pontos percentuais face às projecções divulgadas em Abril” explicou o governador do BCV, Óscar Santos.

Para 2022 o Banco de Cabo Verde prevê uma moderação do crescimento económico para cerca de 5,6%”.

Segundo o responsável pela instituição financeira cabo verdiana "o ritmo de crescimento do PIB deverá desacelerar, reflectindo algum aperto da política orçamental, com a redução gradual das medidas orçamentais excepcionais destinadas às empresas e às famílias mais vulneráveis e a mobilização endógena de recursos para fazer face às pressões no que diz respeito às despesas públicas” . .

De acordo com o governador do banco central cabo-verdiano, as contas externas do país mantêm a tendência de agravamento, reflexo da substantiva redução das exportações, principalmente de serviços ligados ao turismo e transportes. Não obstante, “as reservas oficiais mantiveram-se num nível relativamente confortável, permitindo financiar 6,9 meses de importações de bens e serviços projectadas para 2021”.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos.

Correspondência Odair Santos 30 10 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro