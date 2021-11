PR de Cabo Verde preocupado com o despedimento de 60 trabalhadores da TICV

A poucos dias de deixar a presidência da República, o chefe de Estado cabo-verdiano apela a soluções de equilíbrio social e laboral, ao reagir ao anúncio da TICV de despedir 60 trabalhadores agora em Novembro.

A companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) controlada pela angolana Best Fly anunciou que no próximo dia 20 de Novembro, 60 trabalhadores vão ser despedidos, uma medida que não agrada os sindicatos que representam os funcionários da TICV.

O sindicato Simetec refere que não entende a decisão anunciada, tendo em conta que a companhia aérea decidiu em Abril abandonar o lay-off e integrar os trabalhadores, para meses depois anunciar o despedimento de seis dezenas de funcionários. Ao ser abordado pela imprensa sobre os despedimentos na TICV, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca apelou a soluções de equilíbrio social e laboral

“Nunca é bom haver despedimentos, cria dificuldades à nossa gente porque sem meios de subsistência as famílias não aguentam as dificuldades. O (despedimento dos trabalhadores da TICV) é uma questão que tenho acompanhado e sei que as soluções não são fáceis, mas têm que se encontrar soluções. As soluções definitivas passam pelo crescimento económico e pela afirmação das empresas e tudo isso no pressuposto de vencermos claramente a questão da pandemia” disse Jorge Carlos Fonseca

Há poucos dias, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças foi questionado pela imprensa sobre o despedimento de 60 trabalhadores da TICV. Olavo Correia, disse que “nesta fase, não cabe ao Governo opinar sobre o assunto” mas avançou que “tudo tem de ser feito no quadro da lei” e que no país “existe mecanismo de garantia que salvaguarda os direitos dos trabalhadores”.

