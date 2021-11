Festival Mindelact/ Cabo Verde

Cabo Verde: Arranca hoje o Mindelact, maior evento de teatro de África

Arranca hoje a 27.ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact. A 27.ª edição deste festival, que é o maior evento de teatro em África, tem em agenda 67 espetáculos em diferentes palcos nas cidades do Mindelo e da Praia.